  • 22 MART 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Trump'tan "Putin'i tebrik" savunması

Trump'tan "Putin'i tebrik" savunması

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i arayarak seçimleri kazanmasından dolayı tebrik etmesini, "Birçok sorunun çözümüne yardımcı olabilir" sözleriyle savundu.

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Trumptan &quot;Putini tebrik&quot; savunması

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri kazanan Vladimir Putin'i telefonla arayarak tebrik eden ve Amerikan kamuoyundan tepki toplayan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından eleştirilere yanıt verdi.

"Ruslar yardımcı olabilir"

Donald Trump, açıklamasında, önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın da Putin'i aradığını kaydederek, "Yalan haber medyayı çılgına döndürdü, çünkü benden onun (Putin'in) derisini yüzmemi istiyorlardı. Yanılıyorlar. Rusya ve diğerleri ile iyi geçinmek iyi bir şeydir, kötü değil. Onlar (Ruslar), Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, DEAŞ, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı konularının çözümünde yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

Trump, önceki başkanlardan George W. Bush'un da Rusya ile iyi geçinmeye çalıştığını, ancak zeki danışmanlarının olmadığını, Obama ile dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bunu denediğini ama yeterli enerji ve kimyaya sahip olmadıklarını savundu.

"Güç yoluyla barış!"

Trump, açıklamalarının sonuna ise "Güç yoluyla barış!" ifadesini de ekledi. 

Kaynak: AA

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