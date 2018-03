Trump'tan "Putin'i tebrik" savunması

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri kazanan Vladimir Putin'i telefonla arayarak tebrik eden ve Amerikan kamuoyundan tepki toplayan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından eleştirilere yanıt verdi.

"Ruslar yardımcı olabilir"

Donald Trump, açıklamasında, önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın da Putin'i aradığını kaydederek, "Yalan haber medyayı çılgına döndürdü, çünkü benden onun (Putin'in) derisini yüzmemi istiyorlardı. Yanılıyorlar. Rusya ve diğerleri ile iyi geçinmek iyi bir şeydir, kötü değil. Onlar (Ruslar), Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, DEAŞ, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı konularının çözümünde yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing.......