Trump'tan "Putin'i tebrik" savunması

Rusya'daki devlet başkanlığı seçimleri kazanan Vladimir Putin'i telefonla arayarak tebrik eden ve Amerikan kamuoyundan tepki toplayan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından eleştirilere yanıt verdi.

"Ruslar yardımcı olabilir"

Donald Trump, açıklamasında, önceki ABD Başkanı Barack Obama'nın da Putin'i aradığını kaydederek, "Yalan haber medyayı çılgına döndürdü, çünkü benden onun (Putin'in) derisini yüzmemi istiyorlardı. Yanılıyorlar. Rusya ve diğerleri ile iyi geçinmek iyi bir şeydir, kötü değil. Onlar (Ruslar), Kuzey Kore, Suriye, Ukrayna, DEAŞ, İran ve hatta yaklaşan silahlanma yarışı konularının çözümünde yardımcı olabilir." ifadelerini kullandı.

I called President Putin of Russia to congratulate him on his election victory (in past, Obama called him also). The Fake News Media is crazed because they wanted me to excoriate him. They are wrong! Getting along with Russia (and others) is a good thing, not a bad thing....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Mart 2018

Trump, önceki başkanlardan George W. Bush'un da Rusya ile iyi geçinmeye çalıştığını, ancak zeki danışmanlarının olmadığını, Obama ile dönemin Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da bunu denediğini ama yeterli enerji ve kimyaya sahip olmadıklarını savundu.

.....They can help solve problems with North Korea, Syria, Ukraine, ISIS, Iran and even the coming Arms Race. Bush tried to get along, but didn’t have the “smarts.” Obama and Clinton tried, but didn’t have the energy or chemistry (remember RESET). PEACE THROUGH STRENGTH! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 Mart 2018

"Güç yoluyla barış!"

Trump, açıklamalarının sonuna ise "Güç yoluyla barış!" ifadesini de ekledi.

Kaynak: AA