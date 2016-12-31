Trump'tan Putin'e övgü dolu sözler

Tüm dünya Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Donald Trump'ın göreve başlamasını bekliyor.

Bu ülkelerden biri de Rusya...

Rusya, görevi devretmesine sayılı günler kala Obama yönetiminin, Rusya'ya karşı aldığı kararlara aynı şekilde karşılık vermeyeceğini açıkladı.

Rusya Devlet başkanı Putin, yazılı açıklamasında, "Karşılık verme hakkını saklı tutuyoruz. Ancak sorumsuz, 'mutfak diplomasisi' seviyesine inmeyeceğiz. Rus-Amerikan ilişkilerinin yeniden tesisine yönelik adımları Amerikan Başkanı seçilen Donald Trump'ın tutumuna göre belirleyeceğiz" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Amerikan Başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hiçbir ABD'li diplomatı sınır dışı etmeme kararına övgü dolu sözlerle karşılık verdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Putin'den erteleme konusunda harika bir hamle. Onun çok zeki olduğunu her zaman biliyordum" ifadelerini kullandı.

Obama yönetimi, Amerikan başkanlık seçimlerine siber saldırı düzenlediği iddiaları nedeniyle Washington ve San Francisco'da görevli 35 Rus diplomatın 72 saat içinde ülkeyi terk etmesini ve 2 yerleşim yerini boşaltmasını talep etmişti.