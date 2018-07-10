Trump'tan Putin'e: Beyaz Saray'daki aptalları dinleme

ABD merkezli The New York Times gazetesinin görüşmeyle ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da iki lider arasında görüşme yapılmasını engellemek isteyen yetkililerin olduğunu açıkladı. Haberde Trump'ın Putin'e Beyaz Saray yetkililerinin açıklamalarını göz ardı etmesi gerektiğini söylediği ve "Onlar aptal insanlar, dinlememelisin" dediği iddia edildi.

Tebrik telefonuna engel girişimi

New York Times ayrıca, Beyaz Saray'daki ulusal güvenlik danışmanlarının Trump'ın seçimlerde edindiği zaferden dolayı Putin'i tebrik etmesini engellemeye çalıştığı iddiasına da yer verdi. Ancak Trump Putin'i aramış, Rusya ve ABD arasındaki iş birliğini artırma mesajı vermişti.

16 Temmuz'da bir araya gelecekler

Trump ve Putin, 16 Temmuz Pazartesi günü Helsinki'de özel bir zirvede bir araya gelecek.

Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmak istediğini vurgulayan Trump, Putin'le en son geçen yıl Kasım ayında Vietnam'da yapılan Asya-Pasifik zirvesinde bir araya gelmişti.

Trump'ın gelmesi beklenen pazar günü aralarında çevre, barış, insan hakları ve demokrasi yanlılarının gösteriler düzenleyeceği belirtiliyor.

Kaynak: The New York Times

