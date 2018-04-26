Trump'tan Pompeo'ya övgüler yağdırdı: Güvenimi kazandı

ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ABD Senatosundan onay almasına Başkan Donald Trump'tan ilk yorum geldi.

Trump, Pompeo'nun Senatodaki oylamasının ardından şunları söyledi:

"Senatonun ülkemizin en üst düzey diplomatı olarak hizmet etmesi için Mike Pompeo'yu onaylamasından dolayı memnun oldu. Mike gibi vatansever birisinin sonsuz yeteneği, enerjisi ve Dışişleri Bakanlığı yapacak zekası tarihin bu önemli döneminde ülkemiz adına çok önemli. ABD'nin çıkarlarını her zaman en ön planda tutacaktır. Benim güvenimi desteğimi kazandı. Bugün, 70. ABD Dışişleri Bakanı olduğu için benim tebriklerimi aldı."

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.

Pompeo, Senato'daki oylamanın ardından ABD'nin 70. Dışişleri Bakanı oldu. Pompeo, Senato'da 57'ye 42 oy aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığının Tillerson döneminde daha "pasif" bir rol oynadığı eleştirilerine karşı Pompeo'nun Dışişleri Bakanlığına yeni bir soluk katması bekleniyor.

Temsilciler Meclisinde üç dönem Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan Pompeo, aynı zamanda Kongrede İstihbarat Komitesi üyeliği yaptı.

Trump'ın Ocak 2017'de CIA'in başına getirdiği Pompeo, son atamayla yine Başkan'ın talimatıyla Dışişleri Bakanı oldu.

Kaynak: AA