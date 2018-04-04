Trump'tan orduyu Meksika sınırına yerleştirme sözü

ABD-Meksika sınırının güvenliğinin ülkesi için çok önemli olduğunu ve Savunma Bakanı Jim Mattis'le konuyu görüştüğünü ifade eden Trump gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir duvara ve uygun bir güvenliğe sahip olana kadar, güney sınırımızı askerlerimizle koruyacağız" dedi.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması tehdidi

Duvar konusunda Meksika ile ortak adımlar atmaları gerektiğini, aksi halde Meksika ile Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) sürdürmeyeceğini belirten Trump, Meksika'dan gelen göçmen kervanlarının da sonlandırılması için bir şeyler yapılması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AFP