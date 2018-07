Trump'tan OPEC'e "fiyatları düşürün" mesajı

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "OPEC, akaryakıt fiyatlarının arttığını ve bu konuda çok az şey yaptıklarını hatırlamalı. Onlar fiyatları yükseltiyorlar ve ABD, OPEC üyelerinin çoğunu çok küçük bir bedelle savunuyor. Bu, gidiş-gelişli bir cadde olmalı. FİYATLARI ŞİMDİ DÜŞÜRÜN!" dedi.

The OPEC Monopoly must remember that gas prices are up & they are doing little to help. If anything, they are driving prices higher as the United States defends many of their members for very little $’s. This must be a two way street. REDUCE PRICING NOW!