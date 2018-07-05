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Trump'tan OPEC'e "fiyatları düşürün" mesajı

ABD Başkanı Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü (OPEC) bir kez daha petrol fiyatlarını yükseltmekle suçladı ve fiyatların düşürülmesini istedi.

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Trumptan OPECe &quot;fiyatları düşürün&quot; mesajı

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "OPEC, akaryakıt fiyatlarının arttığını ve bu konuda çok az şey yaptıklarını hatırlamalı. Onlar fiyatları yükseltiyorlar ve ABD, OPEC üyelerinin çoğunu çok küçük bir bedelle savunuyor. Bu, gidiş-gelişli bir cadde olmalı. FİYATLARI ŞİMDİ DÜŞÜRÜN!" dedi.

 


 

Trump'ın açıklamaları sonrasında ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı yüzde 0.68 düşüşle 77.71 dolara, Batı Teksas petrolü de yüzde 0.62 düşüşle 73.68 dolara geriledi.

Kaynak: TRT Haber, Reuters

Etiketler: Trump, petrol, OPEC
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