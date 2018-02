Trump'tan Obama'ya Rusya suçlaması: Neden bir şeyler yapmadı?

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Rusya soruşturmasıyla ilgili eski ABD Başkanı Barack Obama'yı eleştirdi.

Trump: Ben yanlış yapmadım, hiçbir hile yapılmadı

"Neden suçları soruşturulmuyor?"

Başkan Trump, paylaşımında, "Soru; Eğer Rusya'nın seçimlere müdahalesi Obama yönetimi döneminde ve 20 Ocak tarihine kadar devam ettiyse neden onlar soruşturmanın konusu değil? Neden Obama Rusya'nın seçimlere müdahalesi konusunda bir şeyler yapmadı? Neden Demokratlar'ın suçları soruşturulmuyor? Jeff Sessions'a sorun!" dedi.

Question: If all of the Russian meddling took place during the Obama Administration, right up to January 20th, why aren’t they the subject of the investigation? Why didn’t Obama do something about the meddling? Why aren’t Dem crimes under investigation? Ask Jeff Sessions!