Trump'tan Obama'ya Kırım ilhakı eleştirisi

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti kapsamında Başbakan Theresa May ile düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kırım ilhakıyla ilgili sert açıklamalarda bulundu.

"Rusya'yla iyi bir ilişki sürdürmek istiyoruz"

Putin ile pazartesi günü yapacakları görüşmeye dair konuşan Trump, Rusya’yla iyi bir ilişki sürdürmek istediklerini söyleyerek, "Putin ile Ukrayna, Suriye ve nükleer silahlanma konularını konuşacağız. İyi bir ilişkimiz olacağını umuyorum" diye konuştu.

“Obama’nın yol açtığı bir felakettir”

Putin’in Kırım’ı Obama döneminde ilhak ettiğini belirten ABD Başkanı Trump, "Putin, Kırım’ı Obama döneminde ilhak etti. Eğer Başkan ben olsaydım Kırım’ı ilhak edemezdi. Bu Obama’nın yol açtığı bir felakettir" dedi.

Görüşme 16 Temmuz'da

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Temmuz Pazartesi günü Helsinki'de özel bir zirvede bir araya gelecek.

Uluslararası kamuoyunun da yakından takip ettiği görüşme, iki liderin herhangi bir zirveden bağımsız olarak gerçekleştireceği ilk "tam formatta" görüşme olacak.

Rusya’nın Kırım’ı ilhakı, doğu Ukrayna’yı istikrarsızlaştırması, Suriye’de Esed rejimine desteği ve iç savaşa müdahil olması, Rusya'ya ABD'den gelen yaptırımlar ve İran'la yaşanan petrol krizi gibi konuların görüşmenin ana maddeleri olması bekleniyor.

Kaynak: İHA