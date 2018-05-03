Trump'tan nükleer anlaşmadan "şartlı çekilme" kararı

Beyaz Saray kaynaklarından yapılan açıklamaya göre ABD, Fransa ile yapılan görüşme ve ittifak sebebiyle İran'a yaptırımları frenleme kararı aldı.

Kaynaklar, Trump'ın agresif bir çekilme yapmak yerine farklı bir yol izleyebileceğini aktardı. İddialara göre, Trump "tam bir çekilme"ye değil, nasıl olacağı henüz açıklanmayan bazı şartlarla ayrılmaya karar verdi.

Geçtiğimiz hafta Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, Trump'la görüşmüş ve ABD'nin nükleer anlaşmada kalmasını istemişti.

Avrupalı diplomatlar ise, ABD'nin yaptırımları tekrar gündeme getirmesinin İran'ın nükleer silah programını yeniden başlatma kararını tetikleyebileceğini vurgulamıştı.

Trump son kez uzatmıştı

ABD Başkanı Trump, ülkesinin Barack Obama döneminde İran'la imzaladığı nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir" değerlendirmesini yapmış ve Beyaz Saray, alınan kararla anlaşmanın son kez uzatıldığı duyurmuştu.

"ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri"

2015'te imzalanan nükleer anlaşma, seçim kampanyası döneminden beri Trump'ın en çok itiraz ettiği konulardan biri olarak dikkat çekiyor. Trump'a göre anlaşma, "ABD tarihinde yapılmış en kötü anlaşmalardan biri".

İran tepki göstermişti

İran devlet televizyonuna konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilme söylemlerine karşın, "İran Atom Enerjisi Kurumu, beklenen ve beklenmedik tüm durumlara hazır" mesajı vermişti.

2015'te; ABD'nin önceki başkanı Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmayla İran'ın uranyum zenginleştirme programının 2025'e kadar ertelenmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: Reuters