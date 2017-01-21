Trump'tan milyonlara iş vaadi

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın başkanlık yeminini etmesinin hemen ardından Beyaz Saray'ın resmi sitesinden ekonomi, enerji ve dış politika gibi konularda bir dizi duyuru yapıldı.

"İş imkanlarını Geri Getirmek ve Büyüme" başlıklı duyuruda, ABD ekonomisinin 2008'de yaşanan durgunluktan bu yana 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yavaş iyileşme dönemini geçirdiği ifade edildi.

Bu dönemde, sanayi sektöründe yaklaşık 300 bin iş pozisyonunun kaybolduğu belirtilen metinde, ayrıca Amerikalıların iş gücüne katılımının 1970'lerden bu yana en düşük seviyelerine gerilediği, kamu borcunun iki katına çıktığını ve orta sınıfın küçüldüğü vurgulandı.

On yılda 25 milyon kişiye istihdam

Trump'ın "ülke ekonomisini yeniden rayına sokmak için gelecek on yılda 25 milyon kişiye istihdam yaratacak ve büyümeyi yıllık yüzde 4'e çıkaracak cesur bir planı olduğu" ifade edilen metinde şunlar kaydedildi:

"Plan Amerikalı çalışanlara ve şirketlerine zor kazandıkları dolarların daha fazlasını tutmaları için yardım edecek büyüme dostu vergi reformuyla başlayacak. Başkanın planı vergi oranlarını her vergi dilimindeki Amerikalı için düşürecek, vergi kanunlarını basitleştirecek ve ABD'nin dünyadaki en yükseklerden biri olan kurumsal vergi oranını aşağı çekecek. Miladını doldurmuş, aşırı kompleks ve külfetli vergi kanunlarının düzeltilmesi, milyonlarca yeni iş yaratıp, büyümeyi destekleyerek, Amerikan ekonomisini dizginlerinden kurtaracak."

Metinde, ayrıca, "Başkanın planları, Amerika'nın ticaret ortaklarına, bizim illegal ve adaletsiz uygulamalarla Amerikan işçilerine zarar veren ülkeler için bunun sonuçlarına katlanacağını garanti edecek şekilde iş yapacağımızı gösterecek" denildi.