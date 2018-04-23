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Buradasınız : » » Trump'tan Meksiya'ya yeni teklif: Göçmen meselesi NAFTA'ya eklensin

Trump'tan Meksiya'ya yeni teklif: Göçmen meselesi NAFTA'ya eklensin

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na (NAFTA) yasa dışı göçmenlerle ilgili bir madde eklenmesini teklif etti.

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Trumptan Meksiyaya yeni teklif: Göçmen meselesi NAFTAya eklensin

Trump mesajında, "Göçmenlik yasaları çok sert olan Meksika, insanların ABD’ye gitmesini engellemelidir. Bunu yeni NAFTA Anlaşması’nın bir şartı haline getirebiliriz. Ülkemiz, bu olanları kabul edemez. Ayrıca, duvar yatırımlarını hızlandırmalıyız" dedi.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, NAFTA, meksika, Kuzey Amerika, göçmen
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