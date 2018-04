Trump'tan Meksiya'ya yeni teklif: Göçmen meselesi NAFTA'ya eklensin

Trump mesajında, "Göçmenlik yasaları çok sert olan Meksika, insanların ABD’ye gitmesini engellemelidir. Bunu yeni NAFTA Anlaşması’nın bir şartı haline getirebiliriz. Ülkemiz, bu olanları kabul edemez. Ayrıca, duvar yatırımlarını hızlandırmalıyız" dedi.

Mexico, whose laws on immigration are very tough, must stop people from going through Mexico and into the U.S. We may make this a condition of the new NAFTA Agreement. Our Country cannot accept what is happening! Also, we must get Wall funding fast.