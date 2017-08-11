  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Trump'tan Kuzey Kore'ye: Silahlarımız yüklü ve hedeflerine kilitli

ABD Başkanı Donald Trump, akılsızca davranması durumunda Kuzey Kore'ye karşı askeri seçeneklerin hazır olduğunu bildirdi.

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Trumptan Kuzey Koreye: Silahlarımız yüklü ve hedeflerine kilitli

ABD Başkanı Donald Trump, akılsızca davranması durumunda Kuzey Kore'ye karşı askeri seçeneklerin hazır olduğunu bildirdi.

Trump, şahsi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kore akılsızca davranırsa askeri çözümler tamamen hazır, silahlarımız yüklü ve hedeflerine kilitli. Umarım Kim Jong-un başka bir yol izlemeyi seçer!" ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin balistik füzelerine entegre edebilecekleri nükleer savaş başlıkları üretmeyi başardığına ilişkin iddiaların ortaya atılması üzerine ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin ABD'yi tehdit etmesi durumunda "daha önce görülmemiş bir gazapla karşı karşıya kalacaklarını" söylemişti.

Trump'ın bu açıklamaları üzerine Kuzey Kore devlet televizyonu Kim Jong-un yönetiminin ABD'ye bağlı Guam Adası'nı vuracağına dair bir haber geçmiş bunun üzerine de ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kore yönetimine "rejimini ve halkını yıkıma götürecek bir eylemi tasavvur etmeyi bırakması" çağrısında bulunmuştu.

Etiketler: Trump, Kuzey Kore, Kim Jong Un, abd kuzey kore ilişkisi, Kuzey Kore füze
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