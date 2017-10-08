Trump'tan Kuzey Kore'ye: İşe yarayacak tek bir şey var

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore ile ilgili olarak "işe yarayacak tek bir şey var" ifadesini kullandı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 25 yıldır Kuzey Kore ile konuşulduğunu belirtti.

Donald Trump, bugüne kadar Kuzey Kore ile anlaşmalar yapıldığını ve büyük miktarlarda para ödendiğini kaydetti.

Trump, anlaşmaların daha mürekkebi kurumadan ihlal edildiğini belirterek "Üzgünüm işe yarayacak tek bir şey var" ifadesini kullandı.

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, Pyongyang'ın nükleer tehditleri karşısında Amerika Birleşik Devletleri'ni ve müttefiklerini korumak için Kuzey Kore'yi yok edebileceklerini belirtmişti.