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Trump'tan Kuzey Kore'ye gözdağı: Belasını arıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'da yaptığı paylaşımlarda Kuzey Kore'ye ve Çin'e mesaj verdi.

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Trumptan Kuzey Koreye gözdağı: Belasını arıyor

ABD Başkanı Donald Trump, sabah saatlerinde Twitter hesabından paylaştığı iki ayrı mesajda, Çin yönetimine "Kuzey Kore sorununu çözme" çağrısı yaparken, Pyongyang yönetimine de gözdağı verdi.

ABD Başkanı ilk paylaşımında, geçen hafta Çin-ABD zirvesi için ülkesinde ağırladığı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e Pekin'in Kuzey Kore sorununu çözmesi halinde iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, kendileri açısından çok daha avantajlı olabileceğini söylediğini yazdı.

Trump, "Kuzey Kore belasını arıyor." sözleriyle başladığı ikinci mesajını ise şu ifadelerle sürdürdü: "Eğer Çin bu konuda bize yardım ederse ne ala. Etmezse biz bu işi kendimiz çözeriz."

Donald Trump, Şi ile buluşmasından önce de uluslararası basın organlarına yaptığı açıklamalarda benzer mesajlar vermişti. ABD Başkanı, mesajlarında Kuzey Kore'nin yarattığı nükleer tehdidin önlenebilmesi için Çin'in ülke üzerindeki ekonomik ve siyasi nüfuzunu daha fazla kullanması gerektiğini vurgulamış, aksi takdirde ABD'nin meselenin çözümü için tek taraflı hareket edebileceğini ima etmişti.

Etiketler: Donald Trump, çin, Kuzey Kore, Pyongyang, şi cinping, güney kore
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