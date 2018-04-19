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Trump'tan Kuzey Kore mesajı: Görüşmeyi iptal edebilirim

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapılacak zirvenin başarılı olacağını umduğunu, verimsiz olacağını düşünürse görüşmekten vazgeçeceğini söyledi.

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Trumptan Kuzey Kore mesajı: Görüşmeyi iptal edebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Florida eyaletinin Palm Beach kentinde yaptığı ortak basın toplantısında, Kuzey Kore üzerindeki "azami baskının", Pyongyang nükleer silahlardan vazgeçene kadar devam edeceğini söyledi.

Trump ayrıca, ABD tarafının Kuzey Kore'de tutuklu üç Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasını görüştüğünü ve "bunun olacak gibi görüldüğünü" söyledi. Trump bir gazetecinin, bunun zirvenin şartlarından olup olmadığı sorusuna cevap vermedi.

Verimli olmayacağını düşünürsem katılmayacağız

Trump, "(Kim ile) çok başarılı bir görüşme yapmayı umuyorum. Eğer bunun verimli olmayacak bir toplantı olacağını düşünürsem, katılmayacağız" dedi.

Trump dün Twitter'da yaptığı açıklamada "Mike Pompeo, Kuzey Kore'de Kim Jong Un ile bir araya geldi.Toplantı çok iyi geçti ve iyi bir ilişki kuruldu. Zirvenin ayrıntıları üzerinde çalışılıyor. Nükleer silahların yok edilmesi dünya için ve aynı zamanda Kuzey Kore için de geçerli!" dedi.

 

 

İlk üst düzey temas

Mike Pompeo'nun Pyongyang'a seyahati, 2000 yılında Madeleine Albright Dışişleri Bakanı iken Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il ile görüşmesinden sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas olarak biliniyor.

Dışişleri Bakanı olarak onaylanmak üzere geçen hafta Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde ifade veren Pompeo, Kuzey Kore'de rejim değişikliğini desteklemediğini söyledi.

Kuzey Kore ve ABD buzları eritti

Pompeo, Amerika ve dünyanın son derece ihtiyaç duyduğu diplomatik bir çözüm konusunda ABD ve Kuzey Kore liderlerinin görüşmesi için uygun şartlar oluşturulabileceği konusunda iyimser olduğunu sözlerine ekledi.

Trump, 2017 yazında Kuzey Kore'nin balistik füze denemeleri yapması üzerine Kore Yarımadası'nda askeri adım sinyalleri vermesinin ardından geçen ay Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceğini açıkladı.

"Kim ile görüşmek için sabırsızlanıyorum"

Başkan Trump, dün ise Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida'daki başkanlık köşkü Mara Lago'da yaptığı ortak basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmek için "sabırsızlandığını" söyledi.

Haziran ayı başında planlanan görüşmenin nerede yapılacağına dair henüz net bir kararın olmadığından bahseden Trump, "doğrudan ve çok üst düzeyde" görüşmeler yapmaya başladıklarını duyurdu.

Kaynak: Reuters

Etiketler: zirve, Trump, Kuzey Kore, Kim Jong Un, abd
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