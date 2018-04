Trump'tan Kuzey Kore mesajı: Görüşmeyi iptal edebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Florida eyaletinin Palm Beach kentinde yaptığı ortak basın toplantısında, Kuzey Kore üzerindeki "azami baskının", Pyongyang nükleer silahlardan vazgeçene kadar devam edeceğini söyledi.

Trump ayrıca, ABD tarafının Kuzey Kore'de tutuklu üç Amerikan vatandaşının serbest bırakılmasını görüştüğünü ve "bunun olacak gibi görüldüğünü" söyledi. Trump bir gazetecinin, bunun zirvenin şartlarından olup olmadığı sorusuna cevap vermedi.

Verimli olmayacağını düşünürsem katılmayacağız

Trump, "(Kim ile) çok başarılı bir görüşme yapmayı umuyorum. Eğer bunun verimli olmayacak bir toplantı olacağını düşünürsem, katılmayacağız" dedi.

Trump dün Twitter'da yaptığı açıklamada "Mike Pompeo, Kuzey Kore'de Kim Jong Un ile bir araya geldi.Toplantı çok iyi geçti ve iyi bir ilişki kuruldu. Zirvenin ayrıntıları üzerinde çalışılıyor. Nükleer silahların yok edilmesi dünya için ve aynı zamanda Kuzey Kore için de geçerli!" dedi.

Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very smoothly and a good relationship was formed. Details of Summit are being worked out now. Denuclearization will be a great thing for World, but also for North Korea!