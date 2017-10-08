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Trump’tan Kudüs açıklaması

ABD Başkanı Trump, İsrail-Filistin barış sürecini bir kez daha denemeden ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayı düşünmediğini söyledi.

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Trumptan Kudüs açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, TBN televizyonunda eski başkan aday adaylarından Mike Huckabee’nin sorularını yanıtladı.

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman’ın yakın zamanda Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacaklarını ifade ettiğini hatırlatan Huckabee’nin bu konuda bir takvimin söz konusu olup olmadığını sorması üzerine Trump, İsrail-Filistin barış sürecinde yeni bir plan üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

İsrail-Filistin barışını imkansız görmediğini belirten Trump, “Şu anda bir plan üzerine çalışıyoruz. Herkes bu planın yıllardır işe yaramadığını söylüyor. "Tüm anlaşmaların en zoru, İsrail ile Filistin arasındaki barış" diyorlar ama biz bunu yapmaya çalışacağız.” dedi.

"Yakın zamanda bir karar vereceğiz"

Planının başarılı olup olmayacağı konusunda tahminde bulunmak istemediğini kaydeden Trump, şöyle devam etti:

“Büyükelçiliği Kudüs’e taşımayı düşünmeden önce bunu bir denemek istiyorum. İsrail-Filistin barışını sağlayabilirsek bu, sonuç itibarıyla Ortadoğu barışına yol açacaktır.”

Söz konusu planla ilgili takvim vermeyen Trump, “Yakın zamanda bir karar vereceğiz.” şeklinde konuştu.  

Etiketler: Trump’tan Kudüs açıklaması, ABD başkanı Trump
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