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Buradasınız : » » Trump'tan kritik İran açıklaması

Trump'tan kritik İran açıklaması

ABD Başkanı Trump, “İran'ın nükleer silah edinmesinden emin olduktan sonra adımlar atılır. İran fanatik bir rejim tarafından yönetiliyor.” dedi.

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Trumptan kritik İran açıklaması

ABD Başkanı Trump, “İran'ın nükleer silah edinmesinden emin olduktan sonra adımlar atılır. İran fanatik bir rejim tarafından yönetiliyor. İran devrim muhafızları ülke ekonomisinde çok etkili kontrollerindeki şirketler de risk altında” dedi.

Etiketler: Trump, son dakika, ruhani, iran nükleer anlaşma, iran
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