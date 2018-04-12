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Buradasınız : » » Trump'tan Kral Selman'a "Katar" telefonu

Trump'tan Kral Selman'a "Katar" telefonu

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman ile telefonda görüşerek, Katar'la yaşanan anlaşmazlığın sona erdirilmesini istedi.

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Trumptan Kral Selmana &quot;Katar&quot; telefonu

Beyaz Saray'dan iki yetkilinin açıklamasına göre Trump, Arap Körfezi ülkeleri arasında birliğin yeniden kurulması için Suudi Arabistan'dan Katar ile ilişkilerinin düzeltilmesini istedi. Arap ülkeleri arasında İran'a karşı birleşik bir cephe sunulmasını isteyen Trump, üst düzey diplomatik iletişimlerin yeniden kurulması gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, geçen Haziran ayında Katar'la seyahatlerini ve ticaret bağlarını kopararak, Katar'ı İran'ı ve terörizmi desteklemekle suçladılar.

Katar, suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, telefon, selman, katar
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