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Buradasınız : » » Trump'tan Kim'e 'nükleer silah butonu' yanıtı

Trump'tan Kim'e 'nükleer silah butonu' yanıtı

ABD Başkanı Trump, nükleer silah düğmesinin daima masasında olduğunu söyleyen Kuzey Kore lideri için, "biri ona benim de nükleer silah butonum olduğunu söylesin." dedi.

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Trumptan Kime nükleer silah butonu yanıtı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Kore lideri Kim'i hedef aldı.

Açıklamasında Trump, "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un 'nükleer silah butonunun her zaman masasında olduğunu' açıklamış. Ona, tükenmiş ve açlık çeken rejiminden biri benim de nükleer silah butonumun olduğunu söylesin! Ancak bu, onunkinden çok daha büyük ve güçlü bir buton ve bu çalışıyor." ifadelerini kullandı.

 

Kim Jong-Un'dan "nükleer buton" tehdidi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında ülkesinin nükleer ve füze programlarından vazgeçmeyeceğini belirterek, "nükleer silah butonunun" daima masasında olduğunu söylemişti.

Güney Kore'nin ulusal haber ajansı Yonhap'ın haberine göre Kim, devlet televizyonunda yaptığı yeni yıl konuşmasında, ABD ana karasının Kuzey Kore'nin nükleer vuruş menzilinde olduğunu iddia etmişti.

Kaynak: AA
 

Etiketler: Trump, nükleer silah butonu, Kuzey Kore, Kim Jong-un
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