Trump’tan Kim Jong-un’a “Roket adam” hediyesi

Singapur'daki Trump-Kim zirvesi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ikinci kez bir araya geldi. Görüşmenin en akılda kalıcı yanısı ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un'a gönderdiği hediye oldu.

Roket adam demişti

İki ülke arasındaki tansiyon hat safhadayken Trump, Kim için "Roket adam" ifadesini kullanmıştı.

"Bizim muhteşem ABD Dışişleri Bakanımız Rex Tillerson'a küçük roket adam ile müzakere etmeye çalışmakla, zamanını boşa harcadığını söyledim"

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...