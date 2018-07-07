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Trump’tan Kim Jong-un’a “Roket adam” hediyesi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un görüşmesine giderken, Trump'tan ilginç bir hediye götürdü. Hediye, Elton John’un Rocket Man (Roket adam) albümüydü.

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Trumptan Kim Jong-una “Roket adam” hediyesi

Singapur'daki Trump-Kim zirvesi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ikinci kez bir araya geldi. Görüşmenin en akılda kalıcı yanısı ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Koreli mevkidaşı Kim Jong-un'a gönderdiği hediye oldu.

Roket adam demişti

İki ülke arasındaki tansiyon hat safhadayken Trump, Kim için "Roket adam" ifadesini kullanmıştı.

"Bizim muhteşem ABD Dışişleri Bakanımız Rex Tillerson'a küçük roket adam ile müzakere etmeye çalışmakla, zamanını boşa harcadığını söyledim"

 


 

Singapur ziyareti sonrası buzlar erimeye başlayınca, gerginlik sebebi olan ifade espri konusu oldu.

Trump Kim'e Elton John'un Roket Adam albümünü göndererek buna atıf yaptı.

Singapur'un ardından atılacak adımlar

Ziyaretin asıl gündemi ise Singapur mutabakatının somut adımlara çevrilmesiydi.

Pompeo, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması, Kuzey Kore'nin nükleer programını sonlandırması için görüşmeler yaptı.

İki ülke arasında nükleer silahsızlanma konusunda çalışma grupları oluşturulması için uzlaşma sağlandı.

7 yılın ardından BM'den ilk ziyaret

Bu arada 7 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler heyetini kabul edecek.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, gelecek hafta Kuzey Kore’ye gidecek.

Kaynak: TRT Haber

Bu arada 7 yıl aradan sonra ilk kez Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler heyetini kabul edecek.
 
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock(MARK LOVKOK) gelecek hafta Kuzey Kore’ye gidecek.
Etiketler: Trump, Roket adam, Kim Jong-un, Elton John
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