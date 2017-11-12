  • 12 KASIM 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Trump'tan Kim Jong-Un'a: Ona asla kısa ve şişman demiyorum

Trump'tan Kim Jong-Un'a: Ona asla kısa ve şişman demiyorum

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, "Kim Jong-Un neden bana yaşlı diyerek hakaret ediyor? Ben ona asla "kısa ve şişman" demiyorum" mesajını paylaştı.

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Trumptan Kim Jong-Una: Ona asla kısa ve şişman demiyorum

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği zirvesi için Vietnam'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan yaptığı paylaşımların birinde Rusya ile ilişkileri güçlendirme çabalarını eleştirenleri hedef aldı.

Trump, "Nefret dolu olanlar ve aptallar ne zaman Rusya ile iyi ilişkiler kurmanın kötü değil iyi olduğunu anlayacaklar?" diye sordu.

Siyasetle oyun olmayacağını belirten Trump, Kuzey Kore, Suriye ve terörle mücadele konularında Rusya'nın büyük yardımı olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı, daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in ABD seçimlerine müdahale etmediğini söylediğini ve kendisinin Rus liderin samimiyetine inandığını söylemişti.

Kuzey Kore lideri ile ilgili de bir mesaj atan Donald Trump, "Kim Jong-Un neden bana yaşlı diyerek hakaret ediyor? Ben ona asla "kısa ve şişman" demiyorum " diye yazdı.

Trump alaycı bir şekilde, "Ben onun dostu olmak için çok uğraşıyorum. Belki bir gün bu gerçekleşir." mesajınıda ekledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, kuzey kore lideri, Kuzey Kore, Kim Jong Un, abd
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