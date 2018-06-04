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Trump'tan Kanada ve Çin'e tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Kanada ve Çin'in ABD'ye karşı aldığı tedbirlere tepki göstererek, "Kabul edilemez" dedi.

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Trumptan Kanada ve Çine tepki

ABD'nin ithal alüminyum ve çeliğe gümrük vergisi uygulama kararı karşısında kendi önlemlerini uygulamaya koyan Kanada ve Çin'e tepki gösteren Trump, "Çin soya fasülyesi üzerinde yüzde 16'lık vergi uygulamaya zaten başladı. Kanada'nın tarımsal ürünlerimizin ticareti üzerinde her türlü engeli bulunuyor. Kabul edilemez" dedi.


 

Donald Trump, ABD'nin uzun yıllar boyunca kötü anlaşmalar yaptığını söyleyerek, "Biz sadece kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

 

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD yönetimi geçtiğimiz aylarda ticaretteki korumacı politikaları çerçevesinde, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı. Ancak Kanada, Meksika, Brezilya, Avrupa Birliği (AB), Avustralya ve Arjantin'e "geçici muafiyetler" vermişti.

ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergileri getirileceğini duyurması üzerine AB, ABD’nin bölgeye yaptığı ihracata karşı önlemler alınacağını açıklamıştı.

Hem Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hem de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Beyaz Saray ziyaretlerinde AB'nin, ABD'nin vergi kararından muaf tutulmak istediğini belirtmişti.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla, ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: vergi, Trump, Kanada, çin
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