Trump'tan Kanada ve Çin'e tepki

ABD'nin ithal alüminyum ve çeliğe gümrük vergisi uygulama kararı karşısında kendi önlemlerini uygulamaya koyan Kanada ve Çin'e tepki gösteren Trump, "Çin soya fasülyesi üzerinde yüzde 16'lık vergi uygulamaya zaten başladı. Kanada'nın tarımsal ürünlerimizin ticareti üzerinde her türlü engeli bulunuyor. Kabul edilemez" dedi.

China already charges a tax of 16% on soybeans. Canada has all sorts of trade barriers on our Agricultural products. Not acceptable!

Donald Trump, ABD'nin uzun yıllar boyunca kötü anlaşmalar yaptığını söyleyerek, "Biz sadece kazanabiliriz" ifadelerini kullandı.

The U.S. has made such bad trade deals over so many years that we can only WIN!