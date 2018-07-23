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Trump'tan İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye "ülkesini bir daha asla tehdit etmemesi" uyarısı yaptı.

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Trumptan İran Cumhurbaşkanı Ruhaniye yanıt

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkent Tahran'da ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarını eleştirirken kullandığı "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" sözüne Trump'tan yanıt geldi.

Twitter hesabından "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığıyla yaptığı açıklamada Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et."


 

Ruhani, halkının ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getirmiş ve Trump'ı "yalancı bir zorba" olarak nitelendirmişti.

İran'ın stratejik derinliğinin doğudan Hint alt kıtası, batıdan Akdeniz, güneyde Kızıldeniz'e ve kuzeyde Kafkasya'ya uzandığını söyleyen Ruhani, "Siyasetten biraz anlayan kişi, İran'ın petrol ihracatını engelleyeceğiz demez. Birçok boğaz var. Hürmüz Boğazı bunlardan sadece biridir. İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, abd başkanı donald trump
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