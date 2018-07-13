Trump'tan İngiltere'ye Brexit uyarısı

İngiltere'yi ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump, İngiliz The Sun gazetesine verdiği mülakatta, Brexit sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile yakın ilişkiler kurulması halinde İngiltere yerine AB ile müzakere etmek zorunda kalacaklarını söyledi.

Trump, bu durumda Washington ile Londra arasında yapılacak "anlaşmanın muhtemelen bozulacağını” dile getirdi. Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, ABD ile yapılacak ticari anlaşma tahminen gerçekleşmeyecektir” dedi.

"Beni dinlemedi”

İngiliz hükümetinin yerinde olsa Brexit'i farklı bir şekilde gerçekleştireceğini ifade eden Trump, "Hatta Theresa May'e nasıl yapması gerektiğini söyledim, ama beni dinlemedi” şekilde konuştu. May'in AB ile "serbest ticaret bölgesi” oluşturulması planlarına atıfta bulunan Trump, Brexit planlarının bu haliyle "Birleşik Krallık yerine daha çok AB ile muhatap” olacaklarını belirtti.

Trump Boris Johnson'ı övdü

ABD Başkanı, May'in planlarının bu haliyle halkın referandumda onay verdiği Brexit'ten farklı olduğunu savundu. Brexit stratejisini onaylamadığı gerekçesiyle Pazartesi günü istifa eden İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'ı da öven Trump, "Harika bir başbakan olur diye düşünüyorum” dedi.

ABD Başkanı Trump dört günlük İngiltere ziyareti çerçevesinde, Perşembe akşamı Başbakan May'in Oxford yakınlarındaki Bleheim Sarayı'nda onuruna verdiği yemeğe katıldı. Trump ve May bugün de Buckinghamshire'daki başbakanlık konutu Chequers'te görüşmelerini sürdürecek. Görüşmelerin ana gündem maddesini Brexit sonrasında ABD ile İngiltere arasında yapılması planlanan ikili ticaret anlaşması oluşturuyor.

İngiltere'nin Brexit planları

İngiliz hükümetinin Brexit için yol haritası Perşembe günü yeni Brexit Bakanı Dominic Raab tarafından açıklanmıştı. Raab'ın Avam Kamarası'nda açıkladığı planda, Brexit sonrasında İngiltere ile AB arasında "serbest ticaret bölgesi” oluşturulması öngörülüyor. Plana göre, İngiltere AB iç piyasasına ve gümrük birliğine dahil olmayacak. Bunun yanı sıra AB vatandaşlarının İngiltere'de serbest dolaşımına izin verilmemesi planlanıyor. Hizmet sektörü ve finans piyasalarında da İngiltere'nin kendi kurallarını uygulaması öngörülüyor.

Eleştirilere yol açan plan nedeniyle hafta başında Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Brexit Bakanı David Davis istifa etmişti.

Kaynak: The Sun