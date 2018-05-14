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Trump'tan ikinci ticaret zirvesi mesajı: Her şey yoluna girecek

Geçtiğimiz hafta Washington'da bir araya gelen ABD ve Çin taraflarının yürüttüğü müzakereler hakkında Trump, "Çin ve ABD birlikte iyi çalışıyor, her şey yoluna girecek" dedi.

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Trumptan ikinci ticaret zirvesi mesajı: Her şey yoluna girecek

ABD ile Çin arasında yaşanan ve küresel piyasaları da etkileyen ticaret krizini çözüme ulaştırmak için ABD'den bir heyet Pekin'e giderek iki günlük bir görüşme yapmıştı. Görüşmelerde ABD'nin uzun ticaret talepleri listesi üzerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Amerikalı ve Çinli yetkililer, Çin'in üst düzey ekonomi danışmanı Liu He'nin ziyareti öncesinde ticaret anlaşmazlıklarını görüşmek için Cuma günü Washington'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan müzakereler hakkında Twitter'dan yeni bir mesaj paylaştı. Trump, "Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, ticari konular üzerinde birlikte iyi çalışıyor. Ancak geçmiş yıllar boyunca Çin'in lehine olan anlaşmaların her iki tarafın da yararına olacak şekilde bir anlaşmaya dönüşmesi Çin için zor. Ama sakin olun. Her şey yoluna girecek" dedi. 

 

ZTE'ye mesaj gönderdi

Trump, ABD hükümetinin getirdiği yasak nedeniyle ana faaliyetine son verdiğini açıklayan Çinli elektronik ve telekom ekipmanı üreticisi ZTE hakkında ise, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le ZTE'nin işe geri dönmesi hakkında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çin'de çok fazla iş kaybı oldu. İşlerin düzeltilmesi için ticaret departmanına talimat verdim" ifadelerini kullandı. 

 

ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD'nin ihracat yasaklarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Washington, Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satışını 7 yıl süreyle yasaklamıştı.

ABD ile Çin arasında ticaret krizi

Trump yönetiminin 9 Mart'ta, ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesinin ardından, 1300 Çin menşeli ürününe yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı bildirilmişti.

Pekin yönetimi de fitili ateşlenen ticaret savaşına cevap olarak, ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 tarife getirildiğini ilan etmiş, birkaç gün önce de ABD menşeli 50 milyar dolar değerindeki 106 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zte, Trump, ticaret krizi, çin, abd
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