Trump'tan ikinci ticaret zirvesi mesajı: Her şey yoluna girecek

ABD ile Çin arasında yaşanan ve küresel piyasaları da etkileyen ticaret krizini çözüme ulaştırmak için ABD'den bir heyet Pekin'e giderek iki günlük bir görüşme yapmıştı. Görüşmelerde ABD'nin uzun ticaret talepleri listesi üzerinde anlaşmaya varılamamıştı.

Amerikalı ve Çinli yetkililer, Çin'in üst düzey ekonomi danışmanı Liu He'nin ziyareti öncesinde ticaret anlaşmazlıklarını görüşmek için Cuma günü Washington'da bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yapılan müzakereler hakkında Twitter'dan yeni bir mesaj paylaştı. Trump, "Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, ticari konular üzerinde birlikte iyi çalışıyor. Ancak geçmiş yıllar boyunca Çin'in lehine olan anlaşmaların her iki tarafın da yararına olacak şekilde bir anlaşmaya dönüşmesi Çin için zor. Ama sakin olun. Her şey yoluna girecek" dedi.

China and the United States are working well together on trade, but past negotiations have been so one sided in favor of China, for so many years, that it is hard for them to make a deal that benefits both countries. But be cool, it will all work out!