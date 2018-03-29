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Trump'tan Güney Kore ile ticaret anlaşmasını askıya alma sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore ile imzalanacak ticaret anlaşmasını, Kuzey Kore ile uzlaşmaya varana kadar bekletebilir.

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Trumptan Güney Kore ile ticaret anlaşmasını askıya alma sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'da yaptığı konuşmada, bu hafta içinde imzalanacağı açıklanan yeni ABD-Güney Kore Ticaret Anlaşması'nın Amerikan çelik ve otomotiv sektörlerine büyük faydası olacağını söyledi. 

"Bu hafta, Güney Kore ile mükemmel bir anlaşmayı güvenceye aldık." diyen Trump, buna karşın söz konusu anlaşmayı askıda tutabileceğini açıkladı. 

"Güney Kore ile ticaret anlaşmasını, Kuzey Kore ile uzlaşmaya varana kadar bekletebilirim. Bunu herkes anlıyor mu? Bunu neden yaptığımı biliyorsunuz, değil mi? Çünkü bu anlaşma çok güçlü bir kart ve ben herkesin adil muamele görmesini garantilemek istiyorum. Kuzey Kore ile gayet güzel şekilde ilerliyoruz. Neler olacağını göreceğiz."

Ford ve General Motors'un ülkeye ithal edilmesini kolaylaştıracak

Trump yönetiminden kıdemli yetkililer, hafta başında, Güney Kore ile müzakere edilen yeni ticaret anlaşmasının bu hafta içinde imzalanabileceğini söyledi.

Yeni anlaşmaya göre Güney Kore Amerikalı otomobil üreticilerine uyguladığı mevcut kotayı 25 binden 50 bine çıkararak, Ford ve General Motors marka araçların ülkeye ithal edilmesini kolaylaştıracak.

Trump'ın vergilerinden muaf olacak

Güney Kore'nin ABD'ye yönelik çelik ithalatını yaklaşık yüzde 30 azaltmasını öngören anlaşma, ülkenin Trump yönetiminin bir süre önce hayata geçirdiği çelik ve alüminyum tarifelerinden süresiz olarak muaf tutulmasını sağlayacak.

Trump'ın son açıklamaları anlaşmanın ne zaman imzalanacağı konusunda büyük belirsizlik yarattı.

Kaynak: AA

Etiketler: güney kore, Trump, ticaret anlaşması, trump vergi
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