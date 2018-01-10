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Buradasınız : » » Trump'tan 'göçmen reformu' konusunda geri adım

Trump'tan 'göçmen reformu' konusunda geri adım

ABD Başkanı Trump, ülkede illegal olarak yaşayan milyonlarca göçmenin geleceğini ilgilendiren yasal düzenleme konusunda Kongre ile uzlaşmaya varmak istediğini açıkladı.

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Trumptan göçmen reformu konusunda geri adım

ABD Başkan Donald Trump, milyonlarca illegal göçmenin ABD'de kalabilmesinin önünü açacak yasal düzenleme yapılmasına sıcak baktığını bildirdi.

ABD Kongresindeki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderlerle Beyaz Saray'da bir araya gelen Trump, göçmen reformu konusunda basın mensuplarına açıklamalar yaptı.

Kongrede iki parti arasında uzlaşmayla varılacak bir göçmen reformuna destek verebileceğini dile getiren Trump, "Eğer bu konuda ileri bir adım atarsanız ben de ateşi düşürecek adımı atarım. Kapsamlı bir göçmen reformundan çok uzak olmadığınızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Trump sınıra duvarda ısrarcı

Öncelikle ABD'ye çocuk yaşta illegal yollarla getirilip bu ülkede kalan genç göçmenlerle ilgili sorunun ve ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın ele alınması gerektiğini vurgulayan Trump, ardından Kongreye gelecek göçmen reformu yasasına destek vereceğini ifade etti. Trump, söz konusu duvarın uzlaşmanın en önemli parçalarından biri olduğunun altını çizdi.

Öte yandan Trump, göçmen zinciri ve "Yeşil Kart" çekilişinin sonlandırılması konusunda daha önce yaptığı çağrıları bir kez daha yineleyerek, "ABD'ye insanlar çekilişle değil, yeteneklerine göre seçilerek alınmalı." değerlendirmesini yaptı.

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