Trump'tan 'gayriresmi görüşme' haberlerine tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gayriresmi görüşme yaptığına dair ABD medyasında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajlarda, Amerikan medyasının bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı iddialar hakkında "hastalıklı" ifadesini kullandı.

Putin ile resmi ikili görüşme dışında baş başa temasta bulunmadığını, görüşmenin yapıldığı öne sürülen yemeğin tüm liderlerin ve eşlerinin davetli olduğu toplu yemek olduğunu savunan Trump, mesajında "Putin ile gizli yemekte görüştüğüme dair sahte haber 'hastalıklı'. Tüm G20 liderleri ve eşleri, Alman Şansölyesi'nin davetlisi olarak oradaydı. Medya bunu gayet iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump mesajında, başta CNN olmak üzere kendisini eleştiren medya gruplarına atıfta bulunarak haberin kasıtlı olarak çarpıtıldığını öne sürdü ve "Sahte haberler giderek daha da ikiyüzlü hale geliyor. Almanya'da G20 liderleri için düzenlenen bir yemek bile kötü niyetli gibi gösteriliyor." diye yazdı.

Trump ile Putin, 7 Temmuz'da Hamburg'da G-20 Zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze görüşme yapmış, iki saati aşan görüşmede, Rusya'nın Amerikan başkanlık seçimlerine müdahalesinden Suriye'deki ateşkese kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunulduğu bildirilmişti.

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, iki liderin 7 Temmuz'daki ikili resmi görüşmeden bir süre sonra G-20 akşam yemeğinin gerçekleştiği bölümde basına açıklanmayan gayriresmi bir görüşme yaptığını ileri sürmüştü. AA