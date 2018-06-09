Trump'tan G7 Liderler Zirvesi'nde ticaret krizi mesajı

G7 Liderler Zirvesi kapsamında Kanada'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin ikinci gününde açıklamalar yaptı. Görüşmelerin merkezinde ticaret krizinin olduğunu söyleyen Trump, "Ticaret konusunda iyi bir savunma yaptık. Yıllardır ticaret krizinde ABD'nin bütün avantajı elinden alınmıştı. Bunu daha fazla yapamayız. Liderlere adil olmayan ticaret uygulamalarına sona vermeleri gerektiğini söyledim" dedi.

ABD ve AB arasında ticari restleşme

ABD'nin AB ülkelerinden ithal ettiği çelik ve alüminyuma uygulamak istediği ek gümrük vergisine yönelik muafiyetin bitmesine saatler kala Beyaz Saray'dan açıklama gelmiş, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya uygulanacak yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin 1 Haziran'a ertelendiği duyurulmuştu.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross Mayıs sonunda basına telefonla yaptığı açıklamada, AB, Kanada ve Meksika'dan gelen çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını söylemişti.

Vergi kararı sanayileşmiş G7 ülkelerini öfkelendirmiş ve Kanada ile Meksika'dan hemen karşı önlemler gelirken, AB de misillemeye hazır olduğunu açıklamıştı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, AB ile ABD arasındaki ticari ilişkilerde denge sağlamak için "misilleme" yapılacağını belirterek, "Ulusal güvenlik gerekçesi olmadan atılan bu adımla ABD kendi sanayisini korumaya yönelik bariz bir müdahalede bulunuyor. Bu adımı esefle karşılıyoruz. Korumacılık, çelik sektöründeki ortak sorunun yanıtı olamaz" demişti.

AB, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma uygulamayı planladığı ilave gümrük vergilerine karşı yüzde 25 gümrük vergisi uygulamayı planladığı 10 sayfalık ürün listesi hazırlamıştı.

Listede, fıstık ezmesi, kot pantolon, motosiklet, nevresim, ruj, çelik gaz tankı, haddelenmiş çelik, boru, tüp, ızgara, lavabo, vantilatör, merdiven, yat, barbunya, pirinç, viski, yaban mersini, portakal suyu, tütün ve puro gibi çeşitli ürünler var.

Kaynak: TRT Haber, Reuters