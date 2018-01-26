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Buradasınız : » » Trump'tan Filistin'e tehdit: Barış masasına oturmazlarsa yardımı keseriz

Trump'tan Filistin'e tehdit: Barış masasına oturmazlarsa yardımı keseriz

Trump, Filistin yönetimini barış masasına oturmazlarsa mali yardımları kesmekle tehdit etti.

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Trumptan Filistine tehdit: Barış masasına oturmazlarsa yardımı keseriz

İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 48. Dünya Ekonomik Forumu sürüyor.

17 yıl aradan sonra zirveye katılan ilk Amerikan Başkanı olan Donald Trump, yine bir skandala imza attı.

ABD Başkanı Donald Trump, 48. Dünya Ekonomik Forumu kapsamında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüştü.

Görüşme öncesinde basına açıklama yapan Trump, Filistin'in İsrail ile barış görüşmelerine tekrar başlaması gerektiğini, aksi halde mali yardımı keseceklerini söyledi. 

Filistin yönetimi: Kudüs masada olmayacaksa ABD de olmaz

Amerikan Başkanı Trump ayrıca, Filistin yönetiminin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in geçen haftaki ziyaretini boykot etme kararını da eleştirdi.

Netanyahu'dan Filistin barış görüşmelerine yeni model

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise Filistin ile yapılacak barış görüşmeleri için yeni bir modelden bahsetti.

İki devletli çözümü reddeden Netanyahu'nun yeni planı, Filistinlilerin kendi kendini yönetmesini içeriyor, ancak plan bölgedeki güvenliğin kontrolünün İsrail'in elinde olmasından yana.

Kaynak: TRT Haber 

Etiketler: İsviçre, Donald Trump, davos, 48. Dünya Ekonomik Forumu
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