  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Trump'tan Fed'e bir aday daha

ABD Başkanı Trump, Carnegie Mellon Üniversitesinden Ekonomi Profesörü Marvin Goodfriend'i Fed'in Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterdi.

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Trumptan Fede bir aday daha

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Yönetim Kurulundaki 4 boş koltuktan biri için Marvin Goodfriend'i seçti. Goodfriend, Beyaz Saray'ın Fed'in yönetimi için aday gösterdiği üçüncü isim oldu.

Halen Carnagie Mellon Üniversitesinde ekonomi dersleri veren Goodfriend, daha önce uzun yıllar Richmond Fed'in Araştırma Direktörü olarak görev yapmıştı.

Goodfriend, adaylığı Senato tarafından onaylanması halinde Fed'in Yönetim Kurulunda ekonomi doktorasına sahip iki kişiden biri olacak. Fed Başkanı Janet Yellen'in ayrılmasının ardından 4 koltuğun boş kalacağı 7 kişilik Yönetim Kurulunda ekonomi doktorasına sahip diğer isim Fed Guvernörü Lael Brainard.

Trump'ın Fed Başkanlığına aday gösterdiği Jerome Powell ile Bankalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına atanan Randal Quarles'in ise hukuk dereceleri bulunuyor.

Analistler, para politikası konusunda tecrübeli Marvin Goodfriend'in Fed'in enflasyona odaklanması gerektiğini düşünen ekonomistler arasında yer almasına karşın "şahin" ya da "güvercin" kategorisinde değerlendirilemeyeceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Trump, marvin goodfriend, fed, abd
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