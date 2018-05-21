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Trump'tan FBI'a casusluk suçlaması

ABD Başkanı Trump, 2016 seçim kampanyası ekibine FBI'ın sızıp casusluk yaptığı iddialarının araştırılmasını istiyor.

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Trumptan FBIa casusluk suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump 2016'daki seçim kampanyası sırasında, o dönem Barack Obama yönetiminde olan Adalet Bakanlığı ve FBI’ın casusluk yapmış olabileceğini öne sürüyor.

Twitter'dan açıklama yapan Trump, 2016 seçim kampanyası ekibine FBI'ın sızıp casusluk yapıp yapmadığına dair Adalet Bakanlığı'na başvuru yapacağını söyledi. 

Trump, FBI ve Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) siyasi amaçla mı kampanya ekibine sızdığının veya bunu takip ettiğinin, ayrıca bu talebin o dönem iktidardaki Obama hükümeti içinden birileri tarafından mı geldiğinin araştırılmasını isteyeceğini açıkladı.

 

Eski FBI Başkanı olan Robet Mueller, Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya ile bağlantılarını ve Rusya'nın 2016'daki seçimlere müdahale edip etmediğini araştırmak için 2017’de özel yetkili savcı olarak görevlendirilmişti.

Trump, Rusya iddialarını reddediyor ve "bir cadı avının kurbanı olduğunu" öne sürüyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, seçim, rusya, obama, FBI, adalet bakanlğı, abd
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