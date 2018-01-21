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Trump'tan Fas Kralına Kudüs mesajı

ABD Başkanı Trump, Kudüs'ün Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dini mensupları için taşıdığı önem konusunda Kral 6'ıncı Muhammed'le hemfikir olduklarını belirtti.

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Trumptan Fas Kralına Kudüs mesajı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fas Kralı 6'ıncı Muhammed'e bir mesaj gönderdi.

Trump mesajında, İsrail ile Filistinliler arasında daimi barış anlaşmasının sağlanmasını istediğini ve iki devletli çözümü desteklediğini ifade etti.

Fas resmi haber ajansı MAP'ta yer alan habere göre Trump, Kudüs'ün Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dini mensupları için taşıdığı önem konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Trump ayrıca, Fas Kralı'nın, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki öncü rolünden de övgüyle bahsetti.

Fas Kralı 6'ıncı Muhammed, 5 Aralık 2017'de Trump'a gönderdiği mesajında, ABD'nin, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması planından Arap ve İslam dünyasının derin endişe duyduğunu ifade etmişti.

ABD Başkanı Trump da bir gün sonra 6 Aralık'da yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Kudüs mesajı, Fas, Donald Trump, abd
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