Trump'tan Esed rejiminin saldırılarına çok sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'deki akılsız kimyasal saldırıda, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Zulüm alanı, Suriye ordusu tarafından tecrit edildi ve kuşatıldı. Bölge, dış dünyaya tamamen erişilemez hale getirildi. Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlu. Büyük bedeli olacak" ifadelerini kullandı.

Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Nisan 2018

ABD Başkanı Trump, "Bölge, tıbbi yardım ve soruşturma için acilen açılmalı" diye de ekledi.

....to pay. Open area immediately for medical help and verification. Another humanitarian disaster for no reason whatsoever. SICK! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Nisan 2018

Eski Başkan Barack Obama'ya da tepki gösteren Trump, "Eğer Başkan Obama kumdaki kırmızı çizgisini geçseydi, Suriye’deki felaket bu kadar uzun sürmezdi. Hayvan Esed tarihe karışırdı" dedi.

If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 Nisan 2018

Kaynak: TRT Haber