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Buradasınız : » » Trump'tan Esed rejiminin saldırılarına çok sert tepki

Trump'tan Esed rejiminin saldırılarına çok sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Beşşar Esed rejiminin Doğu Guta'daki sivilleri hedef alan kimyasal saldırısına çok sert tepki gösterdi. Trump, "Büyük bedeli olacak" dedi.

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Trumptan Esed rejiminin saldırılarına çok sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'deki akılsız kimyasal saldırıda, aralarında kadınlar ve çocukların da olduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Zulüm alanı, Suriye ordusu tarafından tecrit edildi ve kuşatıldı. Bölge, dış dünyaya tamamen erişilemez hale getirildi. Başkan Putin, Rusya ve İran, hayvan Esed'i destekledikleri için sorumlu. Büyük bedeli olacak" ifadelerini kullandı.

 

 

ABD Başkanı Trump, "Bölge, tıbbi yardım ve soruşturma için acilen açılmalı" diye de ekledi.

 

Eski Başkan Barack Obama'ya da tepki gösteren Trump, "Eğer Başkan Obama kumdaki kırmızı çizgisini geçseydi, Suriye’deki felaket bu kadar uzun sürmezdi. Hayvan Esed tarihe karışırdı" dedi.

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: suriye, rusya, iran, Donald Trump, Doğu Guta, beşşar esed
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