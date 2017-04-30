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Trump'tan Duterte'ye sürpriz davet

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

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Trumptan Duterteye sürpriz davet

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte ile yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ittifakı pekiştirmek üzere Duterte'yi Beyaz Saray'a davet ettiği bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernie Abella, ABD Başkanı Trump'ın, telefon görüşmesinde, Washington yönetiminin iki ülke arasındaki ittifaka bağlılığını ve kendisinin Durterte ile "yakın iş birliği geliştirme" isteğini ifade ettiğini belirtti.

Abella, Trump'ın, Duterte'nin bazı dünya liderlerini misafir edeceği Doğu Asya Zirvesi'ne katılmak üzere kasım ayında Filipinler'i ziyaret etmeyi "dört gözle beklediğinden" bahsettiğini kaydetti.

Etiketler: white house, washington, obama, Filipinler, duterte trump, Duterte, Donald Trump, beyaz saray
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