  • 07 MAYIS 2018, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Trump'tan CIA Direktörü adayı Haspel'e destek mesajı

Trump'tan CIA Direktörü adayı Haspel'e destek mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, CIA Direktörlüğü için aday gösterdiği Gina Haspel hakkında övgü dolu bir mesaj paylaştı.

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Trumptan CIA Direktörü adayı Haspele destek mesajı

Trump Twitter mesajında, "CIA Direktörlüğü için aday gösterdiğim saygıdeğer Gina Haspel, teröristlere karşı çok sert olduğu için eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunun çok tehlikeli zamanlarda olduğunu düşünün. Elimizde en yüksek kalitede bir kadın var ve teröre karşı çok sert. Kazan Gina" dedi.

 

Senato'da onay süreci zorlu olacak

CIA'de 33 senelik deneyimine rağmen, 11 Eylül saldırılarından sonra CIA'in yurt dışı hapishanelerinde yaptığı işkencelere adı karışan Haspel'in, Senato'dan onaylanma sürecinin oldukça zor geçeceği belirtilmişti.

Haspel'in Trump tarafından CIA Direktörlüğü'ne aday gösterilmesi, teşkilatın ilk yurt dışı hapishanesini kurduğu Tayland'da birçok şüpheliye işkence edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Washington'da tartışma konusu olmuştu.

Kaliforniya eyaleti Senatörü Demokrat Dianne Feinstein, Oregon eyaleti Senatörleri Demokrat Ron Wyden ve Martin Heinrich, CIA'in Haspel konusunda daha fazla bilgiyi kamuoyuyla paylaşmasını talep etmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, teşkilatın Haspel'le ilgili bazı gizli bilgileri senatörlerle paylaşmayı kabul ettiği ileri sürülmüştü.

Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ı görevden aldığını ve yerine Mike Pompeo'yu atadığını 13 Mart'ta Twitter hesabından duyurmuştu. Aynı paylaşımında Trump, Pompeo'dan boşalacak CIA Direktörlüğü görevine Haspel'i aday gösterdiğini ifade etmişti.

Haspel onay alması halinde teşkilat tarihindeki ilk kadın CIA direktörü olacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Trump, haspel, cia direktörlüğü, aday
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