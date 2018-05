Trump'tan CIA Direktörü adayı Haspel'e destek mesajı

Trump Twitter mesajında, "CIA Direktörlüğü için aday gösterdiğim saygıdeğer Gina Haspel, teröristlere karşı çok sert olduğu için eleştiri yağmuruna tutuldu. Bunun çok tehlikeli zamanlarda olduğunu düşünün. Elimizde en yüksek kalitede bir kadın var ve teröre karşı çok sert. Kazan Gina" dedi.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!