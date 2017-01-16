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Buradasınız : » » Trump'tan çarpıcı Ortadoğu ve NATO açıklaması

Trump'tan çarpıcı Ortadoğu ve NATO açıklaması

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’un Obama’dan görevi devralacağı gün yaklaşırken bir basın toplantısı yaptı.

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Trumptan çarpıcı Ortadoğu ve NATO açıklaması

Avrupa’nın önemli yayın kuruluşlarından olan İngiliz Times ve Alman Bild gazetelerinin sorularını cevaplandıran Donald Trump, Ortadoğu ve NATO ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında “Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulmalı” diye konuşan Trump, “Maliyetini Körfez'deki müttefiklerimiz karşılamalı. Irak'ın işgalini kınıyorum. Muhtemelen tarihimizdeki en kötü kararlardan birisiydi" dedi.

Mevcut haliyle NATO’nun modasının geçtiği belirten Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllar önce kurulan ve teröre karşı önlem almayan NATO'nun modası geçti. Üye ülkeler ödemeleri gerektiği kadar para ödemiyor. yalnız 5 ülke Nato bütçesine katkı sağlıyor. Daha fazla ülke katkı sağlamalı. NATO benim için önemli."

Açıklamasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini de değerlendiren Trump, “Avrupa Birliği ülkeleri mültecilerden dolayı birçok sorunu almasaydı İngiltere de ayrılmazdı. kendi kimliğini sürdürmek isteyen başka ülkeler de bu yolu izleyecek. Avrupa Birliği, Almanya için bir araç haline geldi. Merkel'in mültecileri kabul etmesi felaket bir hataydı" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca sözlerine AB'den başka ülkelerin de ayrılmak isteyeceğini ekledi.

Moskova'ya sıcak mesajlar göndermeyi ihmal etmeyen Trump, Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını ise ciddi miktarda nükleer silahın yok edilmesine bağladı.

Etiketler: times, rusya, nato, Donald Trump, Brexit, Bild, avrupa basını
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