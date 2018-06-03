Trump'tan Beyaz Saray'da iftar yemeği

Amerikan medyasında yer alan ve üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan habere göre Başkan Donald Trump çarşamba akşamı iftar yemeği verecek.

Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Kimlerin iftar yemeğine davet edildiğiyle ilgili henüz bir bilgi yok.

Ramazan geleneğini bozmuştu

20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturan Trump, önceki yıllarda düzenli olarak Beyaz Saray'da düzenlenen iftar yemeği geleneğinden ayrılarak geçen yıl Beyaz Saray'da iftar vermedi.

Hatalı adımları yüzünden eleştirilerin odağında

Trump, başkanlığı döneminde ABD'deki İslamofobik olayların artması dolayısıyla Amerikalı Müslümanlar ve Kudüs kararı gibi adımları sebebiyle de uluslararası arenada Müslümanlar tarafından eleştiriliyor.

Kaynak: AA