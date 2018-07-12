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Trump'tan Avrupa Birliği'ne otomobil tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump Avrupa Birliği'ni uyararak, ticaret konusunda daha adil davranılmazsa, Avrupa otomobillerinin ABD'ye girişini kısıtlayacaklarını söyledi.

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Trumptan Avrupa Birliğine otomobil tehdidi

Washington'da bu ay Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'i ağırlayacak olan ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin Amerikan tarım üreticilerine kapılarını kapatarak ABD'ye haksızlık ettiği iddiasını tekrarladı.

NATO zirvesinde düzenlediği basın toplantısında Trump, "Bu da değişecek; çünkü 25 Temmuz'da benimle müzakerelere başlamak için Washington'a geliyorlar. Bakalım göreceğiz" dedi.

Trump şöyle konuştu:

"Eğer müzakerelerde iyi niyetli olmazlarsa, çok düşük, hatta sıfır düzeyinde vergilerle ülkemize giren AB imalatı milyonlarca otomobil konusunda bir şeyler yapacağız. Bence bu çok etkili bir müzakere yöntemi ama ben müzakere etmiyorum. Sadece ABD'ye adil davranılmasını istiyorum."

Kaynak: Reuters

Etiketler: Trump, tehdir, otomobil, Avrupa Birliği
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