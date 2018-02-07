Trump'tan askeri geçit töreni talebi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) Washington’da askeri geçit töreni düzenleme talebinde bulunduğu, Pentagon’un da bu talebi kasım ayında yerine getirmeyi planladığı bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan etkilendi

Washington Post gazetesinin iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump’ın 18 Ocak’ta Pentagon’da generallerle bir araya geldiği sırada söz konusu askeri geçit töreniyle ilgili niyetini dile getirdiği iddia edildi.

Haberde, Trump'ın geçen yıl Paris’te Bastille Günü anma törenleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak katıldığı askeri törenden etkilendiği için böyle bir talepte bulunduğu ileri sürüldü.

Törenin 11 Kasım'da yapılması planlanıyor

Pentagon’un Trump’ın bu ifadesini talimat olarak aldığına dikkat çekilen haberde, Amerikan medyasına konuşan bazı savunma yetkilileri, askeri geçit töreni için plan yapmaya başladıklarını açıkladı.

CNN’e konuşan Pentagon sözcülerinden Charlie Summers da Pentagon’un askeri geçit töreni planının henüz olgunlaşmadığını ancak muhtemel tören için 11 Kasım'ın düşünüldüğünü ifade etti.

Konuyla ilgili haberlerin medyada çıkması üzerine Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders’tan açıklama geldi.

Sanders, “Başkan Trump, her zaman ülkemizin güvenliği için her gün hayatlarını riske atan Amerika’nın büyük askerlerinin destekçisi oldu. Savunma Bakanlığı'ndan tüm Amerikalıların takdirlerine sunulacak bir kutlama arayışına girmesini istedi.” dedi.

Kaynak: AA