Trump'tan, Amerikan medyasına "akreditasyonları geri alma" tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama, Amerikan medyasında geniş yer buldu.

Ana akım Amerikan medyasının kendisiyle ilgili sürekli "yalan haberler" ürettiğini savunan Trump, açıklamasında, "Yalan haber medyası fazla mesai yapıyor. Ekonomi ve diğer alanlardaki başarımıza rağmen bu haber ağının yüzde 91'i hakkımda olumsuz (yalan) haber yapıyor. Neden yozlaşmış durumdayken medya ile çalışmak için bu kadar uğraşıyoruz ki? Akreditasyonlarını geri mi alsak?" ifadelerini kullandı.

The Fake News is working overtime. Just reported that, despite the tremendous success we are having with the economy & all things else, 91% of the Network News about me is negative (Fake). Why do we work so hard in working with the media when it is corrupt? Take away credentials?