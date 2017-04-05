  • 05 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Trump'tan altyapı yatırımları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin 1 trilyon dolarlık altyapı planı üzerine çalıştığını bildirdi.

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Trumptan altyapı yatırımları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında General Electric, Citigroup, HSBC, Deloitte, Blackstone Group ve Mastercard'ın bulunduğu 50 büyük Amerikan şirketinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya geldi.

Toplantıda altyapı yatırımlarının hızlandırılması çağrısında bulunan Trump, 90 gün içerisinde başlatılacak altyapı projelerine kamu desteği sağlanacağını bildirdi.

Trump, seçim vaatleri arasında yer alan altyapı yatırımlarının çürümekte olan köprüler, tüneller ve karayollarının yenilenmesi için büyük bir fırsat olacağına işaret ederek, "Yaklaşık bir trilyon dolarlık hatta belki daha büyük ve çok kapsamlı bir altyapı tasarısından bahsediyoruz " ifadelerini kullandı. AA 

Etiketler: abd başkanı donald trump, altyapı
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