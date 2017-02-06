'Trump'lı ya da Trump'sız, AB kendi yolunda ilerleyecek'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Fransa Başbakanı Bernard Cazeneuve ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD desteğinden mahrum AB'nin bundan sonra ne yapacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB lidelerinin geçen cuma günü Malta'da bir araya geldiğini ve konuyu ele aldıklarını hatırlatan Juncker, "(ABD Başkanı Donald) Trump'lı ya da Trump'sız, AB kendi yolunda ilerlemeli. Hedeflerimiz net. Son gelişmelere rağmen, Avrupa, kıtada ve dünyadaki iddialı rolünü oynamayı sürdürmeli." dedi.

AB'yi Almanya'nın bir aracı olarak gördüğü ve İngiltere'nin birlikten ayrılarak iyi yaptığını söyleyen Trump, Avrupa'da endişeye yol açıyor. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlikten ayrılma kararı alan İngiltere hariç üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına gönderdiği mektupta, Trump'ı AB'nin karşı karşıya olduğu tehditler arasında saymıştı.

Avrupa Parlamentosundaki (AP) büyük grupların liderleri de, Juncker'in yanı sıra AB Komisyonu Başkanı Donald Trump'a mektup göndererek, Trump'ın AB elçisi adayı Ted Malloch'a "kötü niyetli tavrından dolayı" akreditasyon verilmemesini istemişti.

Avronun 1-1,5 yıl içerisinde çökebileceğini ifade eden Malloch, "Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına yardımcı olduğum bir diplomatik görevim vardı. Belki, biraz ehlileşmeye ihtiyacı olan başka bir birlik vardır." diyerek, AB'yi hedef almıştı. AA

