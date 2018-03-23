Trump’ın yeni danışmanı Bolton’dan YPG/PKK itirafı

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı'nı ikinci kez değiştirdi.

General Herbert Raymond McMaster’ın yerine eski Birleşmiş Milletler büyükelçisi olan ve cumhuriyetçi kanadın şahin ismi John Bolton getirildi.

Bolton'un, 14 Mart’ta Fox News televizyonunda, Türkiye’nin Afrin’de YPG/PKK terör örgütüne yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın Menbiç ve Fırat Nehri'nin doğusuna doğru genişleme ihtimali üzerine yaptığı konuşma çarpıcı ifadeler içeriyor.

"Washington'un net bir stratejisi yok"

Bolton, ABD’nin NATO müttefiki olan Türkiye ile DEAŞ mücadelesinde iş birliği yaptığı YPG arasında kalmasını, önemli ölçüde Washington’un net bir stratejisi olmamasına bağladı.

Suriye’de savaş alanının oldukça karmaşık olduğunu söyleyen Bolton'a göre, DEAŞ’ın ortadan kalkmasına rağmen Suriye’deki karmaşa bitmedi. Bu da Türkiye'yle ABD’nin karşı karşıya gelmesi ihtimalini beraberinde getirdi.

"DEAŞ'a karşı desteklediğimiz Kürt güçler..."

Bolton, “Korkarım ki Obama’nın son döneminde ve Trump yönetiminde de şu ana kadar Amerikan menfaatlerini korumak ve NATO müttefikimiz Türkiye'yle DEAŞ karşısında desteklediğimiz Kürt güçler arasında bir çatışma ihtimalinden kaçınmak üzere bir stratejimiz yok” dedi.

İtiraf gibi sözler

Sunucunun “Suriye’de Kürtlerle ne yapıyoruz?” sorusuna Bolton’un verdiği cevap, terör örgütü PKK ile onun Suriye kolu olan PYD/PKK arasındaki ilişkiyi itiraf eden nitelikteydi.

Bolton’un ABD’nin YPG’ye destek vermesinin “eski Başkan Barack Obama’nın yetersiz stratejisinin devamı” olduğunu söylemesi dikkati çekti.

"Desteklediğimiz Türkiye'deki Marksist bir grubun müttefiki"

Bolton şunları söyledi:

“Bu, maalesef Trump yönetiminin devam ettirdiği, Obama’nın yetersiz stratejisinin bir parçası. Biz DEAŞ hilafetini yenmek için Kürtleri destekledik, büyük ölçüde İran’ın uydusu olan Irak hükümetini destekledik. Ancak yeterince dikkate almadığımız şey, bu Kürt güçlerin Türkiye’nin on yıllardır mücadele ettiği Türkiye’deki Marksist bir grubun müttefiki olmasıydı.”

"Marksist bir milisi desteklediğimizi biz biliyor muyuz?"

Bunun üzerine sunucu “Bir dakika, siz bizim Marksist bir milisi desteklediğimizi mi söylüyorsunuz? Bunu biz biliyor muyuz?” şeklinde soru yöneltti.

"Orada bilinen adıyla PKK"

Bolton, soruyu şöyle yanıtladı:

“Onlar Marksist olduklarını ama Türkiye Kürtleri, orada bilinen adıyla PKK ile çok da bağlantılı olmadıklarını söylüyorlar. Gerçek şu ki bu, durumun ne kadar karmaşık olduğunu ve ilk DEAŞ karşıtı stratejinin iyi düşünülmediğini gösteriyor.”

Kaynak: AA