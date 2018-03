Trump’ın yeni danışmanı Bolton "savaş yanlısı" tavrıyla biliniyor

Geçen hafta Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görevine son verdiğini Twitter'daki hesabından duyuran ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta da geleneğini devam ettirdi.

Trump, Twitter'dan Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral Herbert Raymond McMaster’ın yerine George W. Bush döneminde ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilciliği görevini yapan John Bolton’ı getirdiğini açıkladı.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.