Trump'ın yeni danışmanı belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn, ithal çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa etmişti.

Onun yerine getirilen isim eski televizyon sunucusu Larry Kudlow oldu.

Daha önce Ronald Reagan yönetiminde ekonomist olarak görev yapan ve CNBC'de kendi programını sunan Kudlow, Wall Street deneyimine de sahip olmasıyla dikkati çekiyor.

Kudlow, ayrıca Trump'a seçim kampanyası döneminde destek veren ve danışmanlık yapan ilk isimler arasında yer almıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA