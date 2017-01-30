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Buradasınız : » » Trump'ın yasağına karşılık ücretsiz konaklama

Trump'ın yasağına karşılık ücretsiz konaklama

İnternet üzerinden konaklama hizmeti sağlayan Airbnb, 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarından ABD'ye giriş yasağından etkilenenlere ücretsiz konaklama sağlayacak.

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Trumpın yasağına karşılık ücretsiz konaklama

İnternet üzerinden konaklama hizmeti sağlayan Airbnb şirketi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarından ülkeye giriş yasağından etkilenenlere ücretsiz konaklama sağlayacağını duyurdu.

Airbnb CEO'su Brian Chesky, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, açık kapıların ABD'yi bir araya getirdiğini, kapıları kapatmanınsa ABD'yi daha fazla böleceğini ifade etti.

Ülkelerin vatandaşlarının veya mültecilerin ABD'ye girişine yasak getirilmesinin doğru olmağını ve mevcut durumdan etkilenenlerin yanında olunması gerektiğini belirten Chesky, "Airbnb, ABD'ye giriş yasağından etkilenenlere ücretsiz konaklama sağlayacak." ifadelerini kullandı.

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