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Buradasınız : » » Trump'ın "yardımları kesme" tehdidine Filistin'den tepki

Trump'ın "yardımları kesme" tehdidine Filistin'den tepki

Filistin Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, ABD ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunu (UNRWA) hedef alan kampanyasını kınadı.

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Trumpın &quot;yardımları kesme&quot; tehdidine Filistinden tepki

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail İç Güvenlik Bakanı Gilad Ardenne'nin, UNRWA'nın güvenilirliği konusunda endişeler taşıdığını belirterek feshedilmesi çağrısında bulunduğuna ve Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in de kurumu "teröre destek vermekle" suçladığına dikkat çekilerek, İsrail ve ABD'nin UNRWA'yı hedef alan sert kampanyasına tepki gösterildi.

"Kabul edilemez siyasi bir baskı ve şantaj"

Açıklamada, İsrail ile ABD'nin benzer tutumlarının, "Kudüs, toprak, sınır ve mülteciler" sorunları başta olmak üzere Filistin meselesiyle ilgili tek taraflı nihai kararlar almayı hedeflediği kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Ahmed el-Mecdelani de ABD'nin UNRWA'ya yardımları kesme tehdidini "kabul edilemez siyasi bir baskı ve şantaj" olarak nitelendirdi.

ABD'nin Filistin'i İsrail yanlısı barış sürecine dahil etmeyi istediğini belirten Mecdelani, Filistin'in baskılara boyun eğmeyeceğini vurguladı.

UNRWA Filistin, Ürdün, Lübnan ve Suriye topraklarında yaşayan yaklaşık 5,3 milyon Filistinli için yardım faaliyetlerinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği sinyalini vermişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley de konuyla ilgili "Filistinliler müzakere masasına geri dönmeyi kabul edinceye kadar UNRWA'ya yardımları yapmayacağız." açıklamasını yapmıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: filistin, abd, israil
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