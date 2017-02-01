  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Trump'ın "vize yasağı" Yahudileri kapsamıyor

Trump'ın "vize yasağı" Yahudileri kapsamıyor

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye giriş yasağı koyduğu "7 ülkede doğan Yahudilerin" bu karardan etkilenmeyeceğini duyurdu.

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Trumpın &quot;vize yasağı&quot; Yahudileri kapsamıyor

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail pasaportu ve geçerli vize sahibi yolcular, 7 ülkeden herhangi birinde doğmuş veya bu 7 ülkeden birinin vatandaşı olsalar bile söz konusu yasağa tabi tutulmayacaklardır." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin açıklamasında, giriş yasağı konulan 7 ülke vatandaşı Yahudilere vize verilmeye devam edileceği belirtildi.

Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı başkanlık kararnamesi kapsamında, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 90 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirilmişti. Metinde doğrudan ülke adı zikredilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, İran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Trump, cuma günü imzaladığı kararnameyle, Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini durdurmuş; Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının da 90 gün boyunca ülkeye girişini yasaklamıştı.   AA

Etiketler: abd, Donald Trump, yahudiler, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği, vize
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