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Buradasınız : » » Trump'ın vize yasağı Endonezya'da protesto edildi

Trump'ın vize yasağı Endonezya'da protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklama kararı Endonezya'da protesto edildi.

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Trumpın vize yasağı Endonezyada protesto edildi

Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan bir grup, ABD'nin Cakarta Büyükelçiliği önünde toplandı.

Ellerinde " Irkçılığı Hayır", "İslamofobi İstemiyoruz", "Vize Yasağını Kaldırın" yazılı dövizler taşıyan grup, büyükelçilik önünde vize yasağı karşıtı slogan attı.

Grup adına basın açıklaması yapan Veronica Koman, Trump'un vize yasağını protesto etmek için toplandıklarını belirterek, "Trump'un uygulamak istediği vize yasağı kabul edilemez. Bu sadece Müslümanlar'a karşı değil, kime olursa olsun inanları ayrıştıran düşüncelere karşıyız. Dünyada barış için farklılıkları bir kenara koyarak birlik olmalıyız." dedi.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı Cakarta'daki gösteri yaklaşık bir saat sürerken, olaysız sona erdi. AA

Etiketler: vize yasağı, Trump, protesto, Endonezya
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